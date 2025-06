G7 Kananaskis | Tra Vette e Tensioni Meloni in Scena – Il Summit Raccontato

Tra vette maestose e tensioni internazionali, il G7 di Kananaskis in Canada si presenta come un palcoscenico di sfide e alleanze strategiche. Con Meloni protagonista, l’Italia gioca un ruolo chiave tra temi caldi e decisioni decisive. Scopriamo insieme cosa si cela dietro le quinte di questo summit cruciale, un evento che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali.

La premier Meloni arrivata in Canada per il G7 a Kananaskis - La premier Meloni atterra in Canada per il G7, portando la voce dell’Italia tra i grandi del mondo. Con determinazione e stile, si prepara a confrontarsi con i leader internazionali al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, un’occasione unica per rafforzare alleanze e promuovere gli interessi del nostro Paese sulla scena globale.

G7, al via summit di Kananaskis: crisi Israele-Iran complica il quadro. Giorgia Meloni arrivata in Canada - Venti di guerra che soffiano impetuosi, potentissimi, sul Medio Oriente: tra l'assedio israeliano alla Striscia di Gaza e la nuova offensiva lanciata da Tel Aviv contro i siti ... Lo riporta ilmessaggero.it