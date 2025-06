G7 in CanadaMeloni vede Merz e Starmer

Al G7 di Kananaskis, in Canada, tra tensioni internazionali e alleanze di leadership, il conflitto tra Iran e Israele si configura come una delle sfide principali. Alla cena di lavoro, Meloni si prepara a confrontarsi con Merz e Starmer, tessendo reti diplomatiche cruciali in un panorama globale turbolento. Tra incontri strategici e dichiarazioni, il futuro del Medio Oriente potrebbe dipendere anche da queste intense trattative, che avrebbero il potenziale di plasmare le sorti di un mondo in equilibrio precario.

23.00 Guerra tra Iran e Israele in primo piano al G7 di Kananaskis, nella provincia canadese di Alberta. I 7 leader dovranno tentare di raggiungere una posizione comune su questo conflitto. Fari puntati su Trump che sul web ha scritto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno". Il premier Meloni ha in programma,nella notte ora italiana,due faccia a faccia: col cancelliere tedesco Merz e col premier britannico Starmer. Ha avuto colloqui telefonici con l'emiro del Qatar, Al Thani, e col premier Ue, Costa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

