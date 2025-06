G7 in Canada | Medio Oriente Ucraina e dazi i dossier al vaglio dei leader

Il G7 in Canada si prepara a un vertice cruciale, con Medio Oriente, Ucraina e dazi commerciali al centro delle discussioni. I leader mondiali affronteranno sfide complesse, mentre Donald Trump sorprende con proposte di mediazione tra Israele, Iran e Russia. Un incontro che promette di plasmare il futuro geopolitico internazionale, con decisioni che potrebbero avere ripercussioni durature. Restate sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite sui temi caldi del summit.

AGI - Medio Oriente, Ucraina e dazi: saranno questi i principali dossier sul tavolo dei leader del G7 che da oggi al 17 giugno si riuniranno a Kananaskis, sulle montagne rocciose canadesi. I fari saranno puntati soprattutto sul presidente americano Donald Trump che oggi ha spiazzato gli altri partecipanti al vertice, auspicando per una risoluzione della guerra tra Israele e Iran un ruolo di mediazione per il presidente russo Vladimir Putin. Mentre è in corso il pressing di Paesi come Italia, Germania e Gran Bretagna per favorire subito una de-escalation della tensione (anche il presidente francese Emmanuel Macron ha auspicato un ritorno alla calma "nelle prossime ore" in Iran e Israele), il summit dovrĂ confrontarsi sull'appello del presidente israeliano Isaac Herzog che ha invitato tutti i leader a unirsi a Tel Aviv nel contrastare la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano.

