G7 in Canada | Medio Oriente Ucraina e dazi i dossier al vaglio dei leader

Il G7 in Canada si prepara ad affrontare sfide cruciali: Medio Oriente, Ucraina e dazi sono i dossier caldi che i leader si apprestano a discutere. Tra sorprese e alleanze in evoluzione, i partecipanti si trovano al centro di un tavolo internazionale decisivo. E mentre Donald Trump propone la mediazione di Putin per la guerra tra Israele e Iran, il vertice promette di rivelare nuove strategie e partnership. La diplomazia globale è in fermento.

AGI - Medio Oriente, Ucraina e dazi: saranno questi i principali dossier sul tavolo dei leader del G7 che da oggi al 17 giugno si riuniranno a Kananaskis, sulle montagne rocciose canadesi. I fari saranno puntati soprattutto sul presidente americano Donald Trump che oggi ha spiazzato gli altri partecipanti al vertice, auspicando per una risoluzione della guerra tra Israele e Iran un ruolo di mediazione per il presidente russo Vladimir Putin. Mentre è in corso il pressing di Paesi come Italia, Germania e Gran Bretagna per favorire subito una de-escalation della tensione (anche il presidente francese Emmanuel Macron ha auspicato un ritorno alla calma "nelle prossime ore" in Iran e Israele), il summit dovrĂ confrontarsi sull'appello del presidente israeliano Isaac Herzog che ha invitato tutti i leader a unirsi a Tel Aviv nel contrastare la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano.

