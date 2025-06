G7 Calgary | la crisi Israele-Iran fa saltare l’agenda timori sul pugno di ferro Usa

oggi l’ombra di un possibile conflitto tra Israele e Iran sovrasta ogni discussione, rimodellando le priorità del G7 a Calgary. In pochi istanti, la fragilità della diplomazia internazionale si rivela drammaticamente vulnerabile, lasciando il mondo in bilico tra speranza e timore di escalation. Un vertice che, da un momento all’altro, si trasforma in un banco di prova per la diplomazia globale e la tenuta delle alleanze.

Bastano pochi secondi di immagini: la contraerea di Teheran, i missili su Tel Aviv, la tensione negli occhi degli sherpa riuniti alle pendici delle Montagne rocciose. E in un attimo, tutto il lavoro di cesello diplomatico che da giorni preparava il G7 canadese evapora come neve al sole. Un vertice riscritto in tempo reale. Fino a due giorni fa, si parlava di intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cambiamento climatico. Oggi, invece, si ragiona di guerra. Gli europei hanno tentato subito di forzare la mano per inserire un richiamo alla nuova escalation tra Israele e Iran nelle conclusioni ufficiali, ma la bozza resta vuota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - G7, Calgary: la crisi Israele-Iran fa saltare l’agenda, timori sul pugno di ferro Usa

In questa notizia si parla di: calgary - crisi - israele - iran

Non è il Risiko. È una guerra mondiale a pezzi. Stanotte Israele ha bombardato l’Iran. Un attacco diretto, annunciato da mesi. L’ennesimo passo verso un’escalation globale. Non sono cadute bombe solo sull'Iran ma sulla speranza. Perché questa crisi non è i Vai su Facebook

Al via G7 in Canada, presente Meloni. Occhi puntati su Iran-Israele; G7, al via summit di Kananaskis: crisi Israele-Iran complica il quadro. Giorgia Meloni arrivata in Canada; G7, agenda in tilt per la crisi Israele Iran. Timori per la linea dura americana.

G7, agenda in tilt per la crisi Israele Iran. Timori per la linea dura americana - I timori degli europei sulla linea dura degli Stati Uniti ... Si legge su msn.com