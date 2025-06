G7 al via in Canada Meloni e i leader riuniti in un mondo in fiamme

Il G7 in Canada si apre in un contesto di tensione globale senza precedenti. Leader mondiali si riuniscono mentre i venti di guerra infiammano Medio Oriente, conflitti in Ucraina e tensioni economiche internazionali. In questo scenario di crisi e incertezza, la responsabilità di trovare soluzioni condivise diventa più cruciale che mai. È il momento di agire con fermezza e saggezza per costruire un futuro di pace e stabilità .

(Adnkronos) – Venti di guerra che soffiano impetuosi e potentissimi sul Medio Oriente, tra l’assedio israeliano alla Striscia di Gaza e la nuova offensiva lanciata da Tel Aviv contro i siti nucleari dell’Iran, seguita dalla replica di Teheran con missili sullo Stato ebraico. Il conflitto di Putin in Ucraina, che continua senza prospettive di soluzione. E poi lo spettro dei dazi americani, che continua a gettare nell’incertezza le economie di mezzo mondo. È in questo contesto teso che oggi, domenica 15 giugno, prende il via il G7 di Kananaskis, tra le Montagne Rocciose e i numerosi laghi che punteggiano la provincia canadese dell’Alberta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

