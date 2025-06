Furto nel supermercato bloccato dalla sicurezza mentre tenta di scappare

Nel cuore di Aprilia, un giovane di 20 anni romeno ha tentato di rubare all’interno di un supermercato, ma è stato prontamente fermato dalla sicurezza. La scena si è trasformata in un racconto di rapidità e determinazione, culminato nella denuncia da parte dei carabinieri. Un episodio che ricorda come, anche nei momenti di tentazione, la legge e la vigilanza siano sempre pronte a intervenire.

Ruba all’interno del supermercato ma viene subito bloccato dal personale della sicurezza mentre tenta la fuga, e poi denunciato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto ad Aprilia nel pomeriggio di venerdì 13 giugno è stato un ragazzo di 20 anni dinorigini romene. I militari sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Furto nel supermercato, bloccato dalla sicurezza mentre tenta di scappare

