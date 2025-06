Furto nel ristorante derubata della borsa scopre subito la giovane ladra

Un momento di distrazione può cambiare tutto: a Terracina, una giovane cubana di 25 anni è stata arrestata per aver sottratto la borsa di una cliente nel ristorante di un hotel. La rapidità e l’intuizione della vittima hanno permesso di scoprire subito la ladra, dimostrando come anche un attimo di negligenza possa costare caro. La vicenda ci ricorda l'importanza di restare vigili, anche nei momenti più tranquilli.

Una giovane di 25 anni è stata arrestata a Terracina dalla polizia perché accusata di furto aggravato ai danni di una donna. I fatti all'interno del ristornate di un hotel. La ragazza di nazionalità cubana si trovava all'interno del locale quando, approfittando di un momento di distrazione.

