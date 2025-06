Furgone in fiamme sullo svincolo Orte - Terni

Alle prime ore della sera di sabato 14 giugno, un furgone in transito sul raccordo Terni-Orte ha preso improvvisamente fuoco, creando scompiglio e preoccupazione tra gli automobilisti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e alla prontezza delle persone coinvolte, nessuno si è fatto male. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui rischi improvvisi.

Poco dopo le 22 di sabato 14 giugno, un furgone in transito sul raccordo Terni-Orte, in direzione Terni, ha preso fuoco a seguito della fuoriuscita di fumo dal vano motore. A bordo si trovavano due persone, entrambe rimaste illese. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

