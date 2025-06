Furgone in fiamme sul raccordo Terni-Orte | illesi i due occupanti

Attimi di paura e speranza nella notte sul raccordo Terni-Orte, quando un furgone in fiamme ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Mentre il veicolo bruciava, i due occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, dimostrando prontezza e sangue freddo. Sul luogo dell’incendio sono intervenute due squadre di emergenza, prontamente intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La vicenda sottolinea l’importanza della prontezza e della tutela della vita umana in situazioni critiche.

Attimi di paura nella tarda serata di ieri sul raccordo Terni-Orte. Poco dopo le 22, un furgoncino con a bordo due persone ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione Terni, all’altezza dello svincolo per Amelia. Il mezzo ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore, seguito poco dopo dalle fiamme. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo, rimanendo illesi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Amelia e l’altra dalla centrale di Terni. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilitĂ e i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Furgone in fiamme sul raccordo Terni-Orte: illesi i due occupanti

