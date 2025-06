Fuorigrotta donna spinta a terra da gruppo ragazzini | in prognosi riservata dopo aver battuto la testa

Una scena inquietante a Fuorigrotta: una donna di 59 anni, coinvolta in una lite con un gruppo di giovanissimi, viene brutalmente spinta a terra e colpita con calci. Dopo aver battuto la testa, si trova in prognosi riservata. Un episodio che fa riflettere sulla crisi di valori e sul pericolo rappresentato dal fenomeno del bullismo tra i più giovani, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di tutti.

La donna, una 59enne, dopo aver discusso per futili motivi in un’attività commerciale con un gruppo di giovanissimi nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, è stata violentemente spintonata con dei calci alla schiena. Sarebbero sei ragazzini (due ragazze e quattro ragazzi) tra i 12 e i 16 anni ad aver causato la rovinosa caduta di una . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, donna spinta a terra da gruppo ragazzini: in prognosi riservata dopo aver battuto la testa

