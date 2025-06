Fuori dai progetti di Conte ma la cessione si complica | caso delicato per Manna

Il mercato del Napoli si fa sempre più dinamico, tra entrate e uscite cruciali per la rosa di Spalletti. Mentre il club lavora per rinforzarsi, le cessioni si rivelano un vero rompicapo, come nel caso di Manna, il cui trasferimento si complica. La delicata situazione richiede strategie attente e decisioni ponderate per mantenere l’equilibrio vincente della squadra campione d’Italia. Ora, il focus si sposta proprio su questo aspetto cruciale…

Uno dei calciatori della rosa partenopea è fuori da ogni progetto del mister salentino, ma la sua cessione è complessa: gli scenari per il ds Il mercato del Napoli è super attivo, ma non solo in entrata. La squadra campione d'Italia dovrà badare anche alle uscite, un tema non così semplice. Dopo i mancati riscatti di Billing e Okafor, bisognerà sistemare i rientranti Lindstrom, Zanoli, Zerbin e Folorunsho, mentre Caprile è vicino al riscatto e Natan è già diventato un calciatore del Betis.

