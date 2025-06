Funko Pop The Office | Arriva la ‘Festa Aziendale’! Nuove Figure Esclusive Dunder Mifflin

Preparati a immergerti nell'universo di Dunder Mifflin con le nuovissime Funko Pop dedicate a The Office! In occasione del 20° anniversario, arrivano le esclusive figure dell'epico episodio 'Company Picnic', tra cui la tanto attesa 8216Festa Aziendale. Queste statuette sono un must per ogni fan e anticipano con stile lo spin-off 'The Paper'. Scopri i dettagli e celebra con noi questo iconico capitolo della comicità televisiva!

Celebra il 20° anniversario di The Office e l'attesa per lo spin-off 'The Paper' con le nuove, fantastiche statuette Funko Pop ispirate all'iconico episodio 'Company Picnic'. Ecco i dettagli!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Funko Pop The Office: Arriva la ‘Festa Aziendale’! Nuove Figure Esclusive Dunder Mifflin

In questa notizia si parla di: funko - office - arriva - festa

