Fumetti far side che ti faranno rivalutare l’estate

con il suo humor pungente e irriverente riesca a farci riflettere sulla vera essenza dell’estate, spingendoci a rivalutare le nostre aspettative e a scoprire un nuovo modo di percepire questa stagione.

Il mondo dell’umorismo grafico presenta spesso scenari surreali e grotteschi, capaci di mettere in discussione le convenzioni della stagione estiva. La serie di fumetti The Far Side, creata da Gary Larson, si distingue per la sua capacità di trasformare le tipiche immagini di relax e divertimento in rappresentazioni inquietanti e imprevedibili. In questo approfondimento si analizzano alcune delle vignette più iconiche che mostrano come Larson abbia reinterpretato il tema dell’estate attraverso un’ottica cinica, ironica e talvolta disturbante. l’estate secondo “the far side”: un’interpretazione distorta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it