Full immersion in lingua inglese

I bambini e i ragazzi di Cesenatico si preparano a vivere un'estate all'insegna dell'apprendimento e del divertimento con ‘English Summer 2025’, il corso intensivo di lingua inglese organizzato da Lara Fanti in collaborazione con il centro sociale Cesenatico Insieme Aps e Easy English. Immersi nel parco di Levante, esploreranno i quattro elementi attraverso giochi, attività coinvolgenti e interattive. Gli educatori parlano ai giovani partecipanti attraverso esperienze pratiche che stimolano curiosità e crescita linguistica.

Lara Fanti organizza ‘ English Summer 2025 ’ (corso intensivo di lingua) con il centro sociale Cesenatico Insieme Aps e la Easy English. "Il corso per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni inizia domani al parco di Levante di Cesenatico. È un’occasione per tutti coloro che vogliono approfondire la lingua inglese. Avremo 40 ospiti, suddivisi in 4 squadre. I temi di quest’anno sono i 4 elementi: terra, acqua, aria, fuoco. Gli educatori parlano ai ragazzi esclusivamente in inglese e avremo studenti che fanno da interpreti. Tra le tante attività i ragazzi andranno a visitare la facoltà di Veterinaria di Cesenatico con cui approfondiranno il progetto ‘La ripopolazione del polpo’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Full immersion in lingua inglese"

In questa notizia si parla di: lingua - inglese - full - immersion

Bologna sorprende con Veterinary Medicine, la prima in Italia erogata in lingua inglese - Bologna si distingue con il suo innovativo corso di "Veterinary Medicine", il primo in Italia offerto in lingua inglese.

Ormai da più di 30 anni i Full Immersion Workshop di Interlingua sono una garanzia Studenti da tutta Italia partecipano a questa esperienza formativa di grande valore che permette un avanzamento di livello rapido, tangibile e concreto. Stiamo organizzan Vai su Facebook

Percorsi full immersion in inglese e tedesco in Europa - estate 2025 / Servizi / Homepage; Corso di English Full Immersion all’Istituo comprensivo Orvieto/Montecchio; Corsi estivi per giovani full immersion all’estero, al via le iscrizioni.

Una full immersion nella lingua inglese

ilrestodelcarlino.it scrive: Si è conclusa la ‘Full immersion week’ nella lingua inglese per i ragazzi delle quarte del liceo linguistico e delle scienze umane.