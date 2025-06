Frequentazione segreta tra Antonino Spinalbese e una concorrente di The Couple | il nome

Antino Spinalbese torna a far parlare di sé, questa volta non per la sua carriera o le sue relazioni passate, ma per un gossip che scuote il mondo dello spettacolo. Secondo Gabriele Parpiglia, il noto giornalista, ci sarebbe una frequentazione segreta tra l’ex hairstylist e una concorrente di The Couple. La domanda ora sorge spontanea: chi è questa misteriosa donna? Scopriamolo insieme e analizzando i dettagli più intriganti di questa vicenda...

Antonino Spinalbese torna al centro della scena mediatica, ma stavolta non per un nuovo progetto o per la sua ex Belen Rodriguez. Dopo la fine anticipata di The Couple – reality show con ascolti deludenti – il nome dell'ex hair stylist è di nuovo accostato a un gossip bollente. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha rivelato l'esistenza di un presunto flirt tra lui ed una compagna di avventura nel recente reality Mediaset. The Couple floppa, ma accende il gossip. Se in termini di share The Couple è stato un insuccesso – chiuso in anticipo e con una media del 7% – sul piano delle relazioni personali potrebbe aver funzionato eccome.

