Fredrik Italia, un nome che evoca avventure tra tigri, roditori e serpenti, nasce in un mondo in movimento. Figlio di un diplomatico svedese con un passato internazionale, ha vissuto tra Brasile, Roma, Cile e Giamaica, arricchendo la sua vita di esperienze uniche. Nonostante parli il dialetto romagnolo come un vero locale, la cittadinanza italiana gli è stata negata, un'ingiustizia che nel 1995 ha finalmente trovato soluzione, aprendo nuove prospettive per questo protagonista globale.

Il padre, svedese, alto funzionario con rango di diplomatico alla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), una famiglia con la valigia in mano che negli anni ha vissuto in giro per il mondo, Brasile, Roma, Cile, Guatemala, Giamaica. E a Roma è nato lui, Fredrik Garnum, che nonostante parli il dialetto romagnolo meglio di un locale, si è visto negare la cittadinanza italiana e per fortuna che nel 1995 la Svezia è entrata nell’Unione Europea e così problemi non ce ne sono più stati. Appassionato della natura e dei suoi abitanti, Fredrik Garnum si è laureato a Bologna in veterinaria e si è dedicato alla fecondazione artificiale, alla rinascita dell’allevamento delle mucche di razza romagnola e poi ha fondato e diretto la Clinica veterinaria di Russi, fra le più rinomate della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fredrik, italiano per caso: "Tigri, roditori e serpenti. A Russi abbiamo curato tutti"

