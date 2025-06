Freddata una deputata dem In America è caccia all’uomo

Un'America divisa e vibrante, dove milioni di cittadini scendono in piazza per difendere i propri valori e la democrazia. Tra sfilate militari e manifestazioni di protesta, il Paese attraversa un momento di forte tensione politica e sociale, riflettendo le sfide di un’epoca in cui le scelte del leader influenzano il destino di una nazione intera. Una storia ancora tutta da scrivere, fatta di lotte e speranze.

Con decine di carri armati pronti a sfilare a Washington nella parata militare per celebrare i 250 anni dell’esercito (nello stesso giorno del compleanno di Donald Trump ) e diversi milioni di cittadini nelle strade di almeno 2000 cittĂ e paesi da una costa all’altra degli Stati Uniti, per contestare il presidente autoritario, ossessionato dall’espulsione degli immigrati clandestini che per lui sono tutti criminali e invasori, un’America lacerata e spezzata, con la Guardia nazionale e i marines a Los Angeles e in Texas, si è svegliata ieri mattina con il primo assassinio politico del suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Freddata una deputata dem. In America è caccia all’uomo

