Frazione Triulza Ancora no al fotovoltaico

Frazione Triulza si mobilita ancora una volta contro il maxi parco fotovoltaico di quasi 140 mila metri quadrati. I cittadini, uniti nel loro impegno, si sono riuniti per definire una strategia compatta e determinata a proteggere il paesaggio e la qualità della vita. L'incontro tra residenti e amministratori è in corso, simbolo della loro ferma volontà di difendere il territorio e dire con forza: No al fotovoltaico tra le nostre case.

Cittadini della frazione Triulza di nuovo in assemblea per serrare le fila e cercare una strategia unica per contrastare il possibile arrivo del maxi parco fotovoltaico da quasi 140 mila metri quadrati. "Dobbiamo tutelare la nostra campagna – hanno ribadito dal comitato spontaneo – Diciamo no con forza al fotovoltaico in mezzo alle nostre case. Si torna alla carica". L'incontro tra i cittadini e gli esponenti dell'Amministrazione comunale è in calendario per giovedì alle 21 al Circolo Arci della frazione. Sarà la seconda assemblea dopo quella dell'inizio di gennaio, quando fu organizzata una petizione popolare che riuscì a mettere insieme più di mille firme mentre il Comune cominciò una battaglia culminata con il "no" espresso dalla Conferenza dei servizi.

