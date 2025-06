Frattesi piace alla Juventus! Ma all’Inter può cambiare la sua storia

Davide Frattesi sta attirando l’attenzione di due grandi del calcio italiano: la Juventus lo vede come un profilo ideale per rinforzare il centrocampo, ma l’Inter non si arrende e valuta con rinnovato ottimismo la possibilità di portarlo in nerazzurro, magari per scrivere una nuova pagina della propria storia. Con il futuro ancora tutto da scrivere, il suo destino potrebbe cambiare radicalmente, dando una svolta decisiva alle prossime stagioni.

Davide Frattesi è sul taccuino della Juventus per la prossima stagione: l'Inter ne è consapevole e guarda al futuro dell'italiano con rinnovate consapevolezze. IL PUNTO – Davide Frattesi è molto più vicino all'Inter di quanto non lo fosse prima dell'addio di Simone Inzaghi. Non è un mistero che tra i due il feeling fosse ormai ai minimi storici, tanto che il centrocampista azzurro non è nemmeno subentrato nella finale di Champions League contro il PSG – nonostante i suoi gol decisivi nei turni precedenti. Ma, con l'arrivo di Cristian Chivu, il quadro inevitabilmente cambia. I nerazzurri, ora, sono pronti a ristrutturare senza perdere le proprie fondamenta.

