Francesco Montanari matrimonio in Puglia con la psicologa Federica Sorino

Un matrimonio da sogno tra il talentuoso attore romano Francesco Montanari e la psicologa Federica Sorino ha coronato il loro amore in una splendida cerimonia in Puglia. Tra charme, emozioni e scenari mozzafiato, questa unione unisce due anime straordinarie in un festeggiamento indimenticabile. Scopri tutti i dettagli di questa romantica celebrazione e lasciati ispirare da un lieto fine da favola.

Matrimonio in Puglia per l'attore romano Francesco Montanari. Sabato 14 giugno "Il Libanese" di "Romanzo Criminale" è convolato a nozze.

