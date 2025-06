Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino l'attore non si trattiene e bacia la moglie prima del sì | video e foto

Un momento di pura emozione e allegria ha segnato il matrimonio di Francesco Montanari e Federica Sorino, tra scatti spontanei e baci appassionati. L’attore non si è trattenuto e ha regalato ai presenti un ricordo indimenticabile, prima del sì ufficiale. Con amici celebri come Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti, questa celebrazione rimarrà impressa nei cuori di tutti: scopriamo insieme i dettagli di questa giornata speciale.

Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino. A celebrare le nozze tra l'attore e la psicologa è stato lo scrittore Paolo Stella. Tra gli invitati Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti e Matteo Martari. Il video esilarante del momento del sì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

