Francesco Dall' Olio torna alla 4 Torri | obiettivo promozione in serie A

Un'operazione nostalgia? A prima vista verrebbe sicuramente da pensarlo, ma siamo certi che non si tratti solo di questo. Di certo la notizia che la 4 Torri affida la panchina per la prossima stagione a Francesco "Pupo" Dall'Olio, non può lasciare indifferenti tanti appassionati di volley cittadini, magari non più giovanissimi. Perchè il plurititolato tecnico modenese, oggi 71enne, nella nostra città ha allenato in serie A2 e A1 in due occasioni, ed erano gli anni del boom della pallavolo cittadina. Prima nella stagione 1996'97, poi al timone della Yahoo, dal 1999 al 2001. "Abbiamo scelto l'allenatore Pupo Dall'Olio per la sua esperienza e per i risultati che ha fin qui saputo cogliere – sono le parole del presidente Alberto Bova – la prossima stagione agonistica ci vedrà di nuovo impegnati in serie B per puntare alla promozione in serie A.