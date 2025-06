Francesca Tocca volta pagina | nuovo amore con l’hairstylist dei vip Davide Greco

Francesca Tocca sorprende tutti voltando pagina con un nuovo amore. Dopo 17 anni di matrimonio con Raimondo Todaro, la ballerina di Amici è stata paparazzata a Roma in compagnia dell’hairstylist dei vip, Davide Greco. Tra sorrisi e gesti affettuosi, i loro sguardi rivelano un sentimento nato forse da poco, ma già intenso. È l'inizio di una nuova avventura sentimentale che promette di portare emozioni sorprendenti e rivoluzionare il suo cuore.

Francesca Tocca ha davvero voltato pagina. Dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, durato diciassette anni, la ballerina professionista di Amici è stata fotografata per le vie di Roma in compagnia di Davide Greco, noto hairstylist dei vip. Le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale ‘Chi’ non lasciano spazio a interpretazioni: sorrisi complici, gesti affettuosi e un bacio appassionato suggellano quello che sembra essere un nuovo capitolo sentimentale per la danzatrice. Una relazione che si consolida. Le foto, scattate nella Capitale, mostrano la coppia mentre passeggia mano nella mano con il barboncino di Francesca al guinzaglio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it