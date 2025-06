Francesca Tocca addio ufficiale a Raimondo Todaro? Con chi è stata pizzicata

Francesca Tocca ha deciso di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il passato con Raimondo Todaro. Paparazzata a Roma in dolce compagnia, la ballerina mostra un nuovo sorriso accanto a Davide Greco, hairstylist dei vip, con gesti di affetto che parlano chiaro. Le immagini esclusive di 'Chi' confermano che il cuore di Francesca è pronto a ripartire: l’amore, finalmente, trova una nuova strada.

Francesca Tocca volta davvero pagina. Dopo la fine del lungo amore con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici è stata paparazzata per le vie di Roma in dolce compagnia: accanto a lei, mano nella mano e con il barboncino al guinzaglio, c'è Davide Greco, hairstylist dei vip. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi', non lasciano spazio a dubbi: sorrisi, gesti affettuosi, un bacio appassionato. Non più solo voci: la storia tra Francesca e Davide sembra essere diventata qualcosa di più concreto. "Sguardi, sorrisi, attenzioni reciproche, baci.. Insomma, tutto lascia pensare a una relazione che va oltre l'amicizia", scrive il settimanale. 🔗 Leggi su Iltempo.it