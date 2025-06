Francesca Pascale su Silvio Berlusconi | Un amore forte il padre che avrei voluto

Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi con affetto e nostalgia, come un padre che avrebbe voluto accanto. A due anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo si fa ancora vivo, tra gesti pubblici e parole sincere. Condivisioni sui social e interviste raccontano un legame profondo e autentico, testimonianza di un amore forte e duraturo. Nonostante la fine della relazione, la Pascale non ha mai dimenticato quell’affetto speciale, mantenendo vivo il suo ricordo.

Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno 2023 a 86 anni: sono passati due anni da allora, e per l’anniversario della scomparsa molti hanno rivolto più di un pensiero in suo onore. Come Francesca Pascale, con cui aveva avuto una storia d’amore: prima la condivisione di una foto su Instagram, poi le dichiarazioni affidate a UnoMattina Weekly, il programma condotto da Lorella Boccia. Nonostante la relazione finita, la Pascale non ha mai dimenticato Berlusconi e cosa ha rappresentato nella sua vita. Francesca Pascale parla di Silvio Berlusconi a UnoMattina Weekly. “Tutto. Ieri, oggi, sempre”. Sui social, per l’anniversario della scomparsa, Francesca Pascale aveva condiviso uno scatto di Silvio Berlusconi e una dichiarazione importante: una relazione basata su un profondo rispetto, anche quando gli ideali politici non erano gli stessi (proprio la politica, come ha detto la stessa Pascale a Chi, è stata tra le cause del loro allontanamento ). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Pascale su Silvio Berlusconi: “Un amore forte, il padre che avrei voluto”

Al Roma Pride Francesca Pascale sul carro del Muccassassina agita lo striscione “Amore senza fine” e sotto mostrano la maglietta “Destra liberale dove sei? Silvio ci manchi!” #romapride #Berlusconi Vai su X

Come ha ricordato di recente Francesca Pascale, avevamol idee sulla politica diametralmente opposte, ma ci siamo sempre rispettati confrontati ci siamo anche voluti bene. Ti ricordo con grande affetto Silvio Berlusconi. Vai su Facebook

Francesca Pascale, Silvio Berlusconi è ancora il mio presidente - Rappresenta molte cose della mia vita: è stato il mio presidente, e lo è ancora, è stato anche il padre che avrei voluto ... Come scrive ansa.it