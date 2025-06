Fragmentos | a Terminal lo spettacolo vincitore del premio europeo Circus next mercoledì 18 giugno

Preparati a vivere un’esperienza unica con “Fragmentos”, lo spettacolo vincitore del prestigioso premio europeo Circus Next 2023. A metà strada tra arte e trasformazione, lo show di Vinka Delgado della Compagnia La Víspera (Francia) ci invita a riflettere sul continuo processo di cambiamento che caratterizza la vita umana. In anteprima assoluta al Terminal, questo spettacolo promette di emozionare e sorprendere, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa significhi davvero reinventarsi.

Vivere significa immergersi in un costante processo di cambiamento, dove ci si osserva, ci si distrugge e ci si reinventa in un equilibrio tra ciò che si fa e ciò che gli altri ci impongono, agendo sempre nel proprio divenire. È questo che racconta lo Fragmentos portato in scena da Vinka Delgado della Compagnia La Víspera (Francia), con cui ha vinto il prestigioso premio europeo “Circus next”. Vinka si esibirà a Terminal, in anteprima nazionale, sotto il tendone, mercoledì, 18 giugno, alle 20, dopo una residenza artistica presso centro per le arti circensi della città di Udine, il Circo all’inCirca. 🔗 Leggi su Udine20.it