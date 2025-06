Fossacesia l' amministrazione replica a Impegno Comune | La sicurezza non si strumentalizza

L’amministrazione di Fossacesia risponde con fermezza alle accuse di “Impegno Comune”, sottolineando che la sicurezza del territorio è una priorità che non si strumentalizza. In un contesto di crescente preoccupazione, il Comune ribadisce il proprio impegno a garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini, respingendo ogni tentativo di creare allarmismi ingiustificati che rischiano di minare la fiducia nella comunità.

L’amministrazione comunale di Fossacesia interviene con decisione per respingere le recenti dichiarazioni del gruppo di opposizione “Impegno Comune”, accusato di costruire una narrazione allarmistica e infondata sulla sicurezza del territorio. Al centro delle polemiche, un presunto tentativo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fossacesia, l'amministrazione replica a Impegno Comune: "La sicurezza non si strumentalizza”

fossacesia - amministrazione - impegno - comune

