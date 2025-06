Forza Italia a due facce Mazzetti lunedì sarà in Comune

Forza Italia si presenta come un partito dai volti contrasti, tra il garantismo di Erica Mazzetti e altre voci che riflettono toni diversi. La deputata pratese sottolinea l'importanza di mantenere finanziamenti pubblici alla politica, evidenziando i problemi derivanti dai privati. Questo dualismo interno rivela le sfide e le tensioni di un partito che, pur unito sotto lo stesso simbolo, si confronta con diverse visioni strategiche. Un equilibrio difficile da mantenere, che potrebbe influenzare il futuro del partito e della politica italiana.

Stesso partito, tono del tutto diverso. Sono le posizioni che emergono da Forza Italia. Da un lato, la deputata pratese Erica Mazzetti, che rilancia la battaglia garantista del partito sottolineando che domani andrà in Comune da Bugetti: "È sotto gli occhi di tutti che è stato un errore togliere il finanziamento pubblico alla politica - afferma Mazzetti -. Il sistema dei finanziamenti privati crea problemi, soprattutto quando è conseguente a un ricatto". Mazzetti denuncia un clima da "ricatto permanente" in cui "tutta la politica italiana, da Berlusconi a Bugetti, è ostaggio dell'avviso di garanzia".

