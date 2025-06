Forti temporali e grandinate a Monza | allerta gialla a Milano

In Lombardia, il cielo si oscura con forti temporali e grandinate a Monza, mentre Milano si prepara all'allerta gialla per il rischio di maltempo. La protezione civile ha attivato il livello due su quattro, segnale di criticitĂ ordinaria, a causa delle condizioni meteorologiche instabili. Dopo le elevate temperature di 34 gradi, l'aria si raffredda bruscamente, annunciando un cambiamento di stagione che richiede attenzione e precauzione. Prepariamoci a vivere questa fase di instabilitĂ con prudenza e consapevolezza.

