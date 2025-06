Forte vento nel Reggiano 150 richieste di intervento al 115

Un violento vento nel Reggiano ha scatenato un’ondata di interventi, con oltre 150 chiamate al 115 da parte dei cittadini preoccupati per gli alberi abbattuti e i rami finiti sulle strade. La centrale dei vigili del fuoco ha mobilitato numerose squadre per mettere in sicurezza le zone più colpite, dimostrando ancora una volta l’efficienza e la prontezza del team nel fronteggiare emergenze improvvise. La situazione rimane sotto controllo, ma serve massima attenzione.

Reggio Emilia, 15 giugno 2025 - Sono stati oltre ottanta gli interventi effettuati fino alla mattinata, a cui i vigili del fuoco reggiani sono stati chiamati dalla tarda serata di ieri fino, a causa degli effetti di un temporale estivo che ha prodotto soprattutto danni dal forte vento, facendo cedere piante e grossi rami, finiti in gran parte sulle strade, creando problemi e rischi al traffico. Circa 150 le chiamate giunte alla centrale operativa del 115 di Reggio, con la mobilitazione delle squadre del comando di via della Canalina, di Sant’Ilario, Guastalla, oltre ai volontari di Luzzara, che hanno operato per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forte vento nel Reggiano, 150 richieste di intervento al 115

