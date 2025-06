Fornio in festa 2025 | sagra di San Lorenzo

Anche quest'anno, Fornio si anima con la magia della Sagra di San Lorenzo 2025, un evento ricco di tradizione, allegria e folklore. Dal 10 agosto, il Circolo Folkloristico Sportivo di Fornio vi invita a vivere serate indimenticabili tra musica, gastronomia e storie secolari, in un clima di comunità e festa. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza autentica che unisce passato e presente: la magia di Fornio ti aspetta!

Anche quest'anno il Circolo Folkloristico Sportivo Fornio organizza la tradizionale sagra di S.Lorenzo a Fornio di Fidenza (PR), una serie di serate di divertimento tra leggenda e tradizione. La tradizione vuole che ogni anno, nelle notti vicine al 10 agosto, gli occhi si rivolgano speranzosi.

