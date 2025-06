Formula 1 ordine d’arrivo Gp Montreal e nuova classifica piloti

Il Gran Premio di Montreal ha regalato emozioni indimenticabili, con la vittoria sorprendente di George Russell e l’ascesa di Kimi Antonelli sul podio, nel suo debutto. La corsa ha rimodellato la classifica piloti, promettendo un finale di stagione ricco di colpi di scena. Scopriamo insieme l’ordine d’arrivo e le nuove posizioni dei protagonisti di questa entusiasmante gara.

(Adnkronos) – George Russell ha vinto il Gran Premio di Montreal oggi, domenica 15 giugno. In Canada, la sua Mercedes ha chiuso davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen e a un eccezionale Kimi Antonelli, al primo podio della carriera. Quarto Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton.

