Formula 1 oggi orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo | Russell in pole le Ferrari a caccia di rimonta

Preparati a vivere l’adrenalinico weekend di Formula 1: oggi il GP del Canada accende i motori con orari tv su TV8 e Sky, dove potrai seguire ogni emozione in diretta. Russell si prende la pole, ma le Ferrari sono pronte alla rimonta, mentre Leclerc e Hamilton sfidano gli avversari per la vetta. Resta con noi per aggiornamenti live e tutte le scoperte di questa appassionante corsa su circuiti mozzafiato!

La diretta della gara del GP Canada di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Russell, Piastri, Norris e Verstappen per il podio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: canada - russell - formula - orari

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: erroraccio di Leclerc, Ferrari danneggiata. Russell comanda - Benvenuti alla nostra appassionante copertura live del GP di Canada 2025 di F1! Tra emozionanti sorpassi, errori clamorosi e strategie audaci, il circuito di Montreal si anima sotto i riflettori.

La Formula 1, dopo una settimana di stop, è pronta a tornare nel continente americano. Il prossimo appuntamento del Mondiale infatti vedrà i piloti impegnati nel Gran Premio del Canada: gli orari del weekend Link dell'articolo nel primo commento Cos Vai su Facebook

F1, la griglia di partenza del GP Canada: Russell in pole, Hamilton davanti a Leclerc; F1, GP Canada: qualifiche e pole in diretta live; Formula 1, Gp di Canada 2025: pole di Russell. Male le Ferrari: Hamilton 5° e Leclerc 8°.

Formula 1 oggi, orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, le Ferrari a caccia di rimonta

Scrive fanpage.it: Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Piastri dopo le qualifiche.