Formula 1 oggi il Gran Premio di Montreal – La gara in diretta

Oggi, il circuito di Montreal si anima con adrenalina e emozioni nella decima tappa della Formula 1. Con George Russell in pole e Verstappen pronto a sfidarlo, la gara promette colpi di scena e tensione fino all’ultima curva. Prepariamoci a vivere un Gran Premio imperdibile, ricco di sorprese e sfide epiche, perché in Formula 1 ogni secondo conta e la gloria potrebbe essere all’orizzonte per chi osa di più.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista in Canada per il decimo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 15 giugno, si corre il Gran Premio di Montreal. La Mercedes di George Russell scatta dalla pole position, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri (leader del Mondiale). Quinta in griglia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

