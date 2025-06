Formula 1 oggi il Gp di Montreal | griglia di partenza orario e dove vederlo

Pronti a vivere un’emozionante giornata di adrenalina? Oggi, domenica 15 giugno, il Gran Premio di Montreal accende la scena della Formula 1 con sfide mozzafiato e sorprese inaspettate. Con George Russell in pole e Max Verstappen pronto a dare battaglia, il circuito canadese promette spettacolo. Scopri griglia di partenza, orari e dove seguire l’evento in diretta, perché questa corsa potrebbe riscrivere le sorti del campionato.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Montreal. Oggi, domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trasmesso in diretta tv e streaming. George Russell con la Mercedes conquista la pole position e parte davanti alla Red Bull di Max Verstappen. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: formula - montreal - griglia - partenza

Formula 1, si corre in Canada: il programma del Gp di Montreal e dove vederlo - La Formula 1 torna in Canada, portando l’adrenalina sul circuito di Montreal dal 13 al 15 giugno. Un weekend imperdibile che promette spettacolo e sorprese, con la McLaren dominante finora e sfide entusiaste all’orizzonte.

CHE INCIDENTE AL VIA IN FORMULA 2 La Feature Race del Gran Premio di Monaco della serie cadetta si é aperta - e subito interrotta - dopo un mega incidente che ha coinvolto quasi metà della griglia alla partenza Bandiera rossa per ripristinare l’ordi Vai su Facebook

Scopri la griglia di partenza del GP di Canada #F1 #CanadianGP Vai su X

In Canada Russell brucia Verstappen ed è pole! Delusione Ferrari: 5° Hamilton, 8° Leclerc; Formula 1, oggi il Gp di Montreal: griglia di partenza, orario e dove vederlo; Formula 1, la griglia di partenza del Gp Canada.

Formula 1, oggi il Gp di Montreal: griglia di partenza, orario e dove vederlo

Si legge su msn.com: Oggi, domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trasmesso in diretta tv e st ...