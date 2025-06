Formula 1 oggi il Gp di Montreal | griglia di partenza orario e dove vederlo

Oggi, domenica 15 giugno, la Formula 1 si accende a Montreal per il decimo Gran Premio del Mondiale, con una griglia di partenza ricca di sorprese. George Russell conquista la pole position con la Mercedes, mentre Max Verstappen, in grande forma, parte subito dietro. La gara, trasmessa in diretta tv e streaming, promette emozioni ad alta velocità : scopri dove e quando seguirla e preparati a vivere ogni curva di questa intensa sfida canadese.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Montreal. Oggi, domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trasmesso in diretta tv e streaming. George Russell con la Mercedes conquista la pole position e parte davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Oscar Piastri, leader del Mondiale, è terzo in griglia con la McLaren. Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc partono dalla quinta e dall’ottava posizione. Ecco griglia di partenza, orario e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming.  Il Gp del Canada, decima prova del Mondiale di Formula 1, si correrà oggi, domenica 15 giugno, alle 20 ora italiana. 🔗 Leggi su Seriea24.it

formula - griglia - montreal - partenza

