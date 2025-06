Formula 1 GP Montreal | vince Russell clamoroso incidente tra le due McLaren

Il GP di Montreal ha regalato emozioni forti e colpi di scena, culminati con un clamoroso incidente tra le due McLaren che ha coinvolto Norris e Piastri. La vittoria di George Russell, comunque inattesa, conferma la dinamicità di questa stagione, mentre la lotta per il titolo si fa sempre più intensa. Con la Red Bull di Verstappen che tenta di rimanere nel gioco, i punti in classifica raccontano di un campionato avvincente e ancora tutto da scrivere...

Si è concluso il 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il GP di Montreal ha visto il trionfo di George Russell. Poche storie, per adesso, per quanto riguarda coloro che si contendono il Mondiale di Formula 1. Oscar Piastri e Lando Norris, seppur non sempre impeccabili, guidano una McLaren dominante, con la Red Bull del solo Max Verstappen che cerca di stare in scia nonostante una vettura non all’altezza. A dimostrazione di ciò i punti nella classifica del Mondiale di Formula 1, che vedono Oscar Piastri in testa, con Lando Norris e Max Verstappen – leggermente più lontano – che inseguono. Una costante, nelle ultime settimane, la lotta di Max Verstappen per tentare di stare in testa e dare fastidio al predominio delle ‘ Papaya ‘. 🔗 Leggi su Sportface.it

La Formula 1 torna in Canada, portando l'adrenalina sul circuito di Montreal dal 13 al 15 giugno. Un weekend imperdibile che promette spettacolo e sorprese, con la McLaren dominante finora e sfide entusiaste all'orizzonte.

#F1 #FUnoAT #CanadianGp #Verstappen ha tutta l'intenzione di vincere la corsa. Con la sua #RB21 ha le caratteristiche tecniche per lottare al vertice a Montreal. Doppia sfida: battere #Russell e le due #McLaren

A Montreal la prima fila tra #Verstappen e #Russell promette scintille. Tra i due non scorre buon sangue dal 2023 e domani, secondo gli esperti di Sky, Max partirà aggressivo: in testa ha il mondiale

