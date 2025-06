Formula 1 Gp del Canada | Vittoria di George Russell sul podio il nostro Andrea Kimi Antonelli

Una giornata emozionante nel mondo della Formula 1, con una spettacolare vittoria di George Russell sulla Mercedes, che conquista il GP del Canada davanti a Max Verstappen e al nostro talento emergente, Andrea Kimi Antonelli, sul suo primo podio. La gara ha regalato momenti di suspense, con Norris e Piastri ancora in battaglia fino all'ultimo giro. Leclerc e Hamilton completano una classifica ricca di adrenalina, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso per le prossime sfide.

Un grande George Russell su Mercedes vince il Gran Premio del Canada di Formula 1, dietro di lui Max Verstappen ed un grande Kimi Antonelli, primo podio per il nostro italiano. Fuori negli ultimi giri Lando Norris in battaglia con il suo compagno di squadra Oscar Piastri (4°). Leclerc 5° ed Hamilton 6°, fotografano lo .

Formula 1, si corre in Canada: il programma del Gp di Montreal e dove vederlo - La Formula 1 torna in Canada, portando l’adrenalina sul circuito di Montreal dal 13 al 15 giugno. Un weekend imperdibile che promette spettacolo e sorprese, con la McLaren dominante finora e sfide entusiaste all’orizzonte.

Nelle qualifiche del Gran Premio del Canada, George Russell ha conquistato una sorprendente pole position, riprendendosi il titolo di "Mr. Saturday", soprannome che a lungo lo aveva accompagnato nei primi anni della sua carriera in Formula 1.

Pole position a sorpresa per George Russell e per la Mercedes nel GP Canada grazie al jolly delle gomme medie #F1 #CanadianGP #Formula1 #Russell

Formula 1. Gp del Canada, sorpresa Russell: Mercedes in pole position. In corso la gara - Con gomma gialla il britannico della Mercedes precede Verstappen e la McLaren di Piastri. Secondo msn.com