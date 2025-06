Formula 1 Gp Canada | vince Russell davanti a Verstappen Primo podio per Antonelli che è terzo

Il circuito del Canada ha regalato emozioni intense con una spettacolare vittoria di George Russell su Mercedes, che ha battuto Max Verstappen di Red Bull e ha conquistato il suo primo podio in carriera, arrivando terzo. Un risultato electrizzante che segna un momento storico per Antonelli, salito sul podio per la prima volta. La gara si conferma una delle più avvincenti della stagione, aprendo nuovi scenari nel campionato di Formula 1.

George Russell vince il Gran Premio del Canada su Mercedes davanti a Max Verstappen su Red Bull e al compagno di squadra Kimi Antonelli

L'Italia torna sul podio con Antonelli 3°! Vince Russell, Ferrari 5ª e 6ª

George Russell vince il GP del Canada della Formula 1 2025 davanti a Max Verstappen e al compagno di squadra Kimi Antonelli che centra dunque il suo primo podio. Scontro tra le McLaren.