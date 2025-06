Formazioni ufficiali Palmeiras Porto le scelte dei due tecnici

Stasera alle ore 00:00 si accendono i riflettori sul grande duello tra Palmeiras e Porto, un incontro imperdibile valido per il Mondiale per Club. I due allenatori hanno scelto con cura le formazioni ufficiali, pronti a sfidarsi in una partita che promette emozioni e sorprese. Scopriamo insieme le scelte strategiche dei tecnici e le probabili formazioni per questa sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del torneo.

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gomez, Murillo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Mauiricio, Estevao; Vitor .

