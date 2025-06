fora durante il decollo emergenza a montichiari

Venerdì sera, un’improvvisa emergenza all’aeroporto di Montichiari ha scosso l’attenzione di tutti: durante il decollo di un Cessna C172, un guasto ha lasciato i passeggeri e il personale in tensione, scatenando una pronta risposta di vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza aeronautica sia fondamentale, anche nei momenti più imprevedibili.

Momenti di paura venerdì sera sulle piste dell’ aeroporto civile D’Annunzio di Montichiari, dove è scattata l’emergenza. Un aereo in procinto di decollare ha avuto un problema ed è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco dell’aeroporto, appositamente preparati per qualsiasi incidente nella struttura e nelle sue pertinenze, i soccorritori del 118 e le forze di polizia. Il velivolo, un Cessna C172, non è riuscito a completare il decollo a causa di una foratura a uno pneumatico. Erano le 19.32. La torre di controllo che ha attivato lo stato di “local standby“ e dispiegato i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it