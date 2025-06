Football americano sarà tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze l’Italian Bowl 2025

L’attesa è finita: l’Italian Bowl 2025 sarà tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze, un duello che si svolgerà a Toledo, Ohio, sabato 28 giugno alle 21.00 italiane. Dopo emozionanti semifinali, le due squadre si preparano a scrivere la storia del football americano italiano in un evento globale. Scopriamo insieme come sono arrivati fino a questo traguardo e cosa ci aspetta in questa finale indimenticabile. I protagonisti sono pronti a dare il massimo.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: sarà tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze l'Italian Bowl 2025 che si disputerà a Toledo (Ohio, Stati Uniti) il prossimo sabato 28 giugno alle ore 21.00 italiane. Le due squadre finaliste sono state decise dalle due semifinali disputate nel corso del weekend e ora avranno due settimane di tempo per preparare il grande evento che andrà a consegnare il titolo. Andiamo a vedere come sono andate i due incontri. I Dolphins Ancona hanno piegato con il punteggio di 20-14 i Panthers Parma al termine di uno scontro davvero durissimo. Dopo un primo quarto concluso sul 7-7, la parità si è trascinata fino al quarto periodo.

