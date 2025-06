Fondo Espero | iscrizione automatica per il personale scolastico assunto dal 2019 ma c’è tempo per recedere

Fondo Espero: un’opportunità o una trappola? La recente circolare ministeriale che prevede l’iscrizione automatica al fondo per il personale scolastico assunto dal 2019 sta sollevando molte preoccupazioni. Con appena nove mesi per recedere, le conseguenze potrebbero essere significative. L’Anief, sindacato autorevole, denuncia questa misura come irragionevole e discriminatoria, invitando tutti i lavoratori a prestare attenzione e a informarsi bene prima di decidere.

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Il Fondo Espero avvia il silenzio-assenso per la pensione complementare del personale scolastico. Mercoledì 21 maggio a Roma, i sindacati si incontrano al Ministero per chiarimenti e indicazioni operative.

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: "No all'adesione automatica, servono consapevolezza e informazione

