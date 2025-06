Fondi regionali in arrivo per la protezione civile

Un investimento concreto che rafforza la sicurezza e la resilienza dei territori modenesi: la Regione stanzia fondi regionali in arrivo per la protezione civile, destinati a sei comuni del Modenese nel triennio 2025-2027. Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Mirandola e Pievepelago vedranno sostenuti i loro distaccamenti dei Vigili del Fuoco con contributi di 36 mila euro ciascuno, mentre Sestola si prepara a inaugurare la nuova sede del Centro Operativo Comunale con 40 mila euro.

Fondi del piano triennale 2025 – 2027 della Regione per sei comuni modenesi. A Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Mirandola e Pievepelago è stato assegnato un contributo per la manutenzione e la gestione dei distaccamenti del Vigili del Fuoco di 36 mila a ciascun comune. Sestola, invece, ha ottenuto 40 mila euro per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale il cui progetto, riferisce il sindaco Fabio Magnani "è attualmente in fase valutativa". Questi fondi, deliberati dalla Giunta regionale, che ne ha dato il via libera, fanno parte degli oltre tre milioni di euro stanziati per consolidare e rinforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile, e cioè centri di controllo più moderni ed efficaci, nuovi distaccamenti per i vigili del fuoco volontari, sale operative funzionali e integrate.

