Fondazione Sagrini Onlus I bambini con i supereoi | Iniziativa carica di valore

a un’iniziativa speciale della Fondazione Sagrini Onlus, "I bambini con i supereroi". Un evento ricco di emozioni, dove l’immaginazione dei più piccoli si è unita alla solidarietà, creando ricordi indimenticabili. Per una mattina, il cuore di Fermo ha battuto all’unisono con la gioia dei bambini, dimostrando che anche una piccola magia può cambiare il mondo, un sorriso alla volta.

Certe volte basta una magia, una storia da vivere da protagonisti, una fantasia che prende vita. Allora tutto diventa più semplice e bello, grazie agli occhi e al cuore puri dei bambini. Magiche Emozioni in Piazzale Tupini a Fermo, nel corso di una mattinata di gioia per i bimbi della Fondazione Sagrini Onlus. Qualche giorno fa il piazzale antistante la sede della Croce Verde si è trasformato in un piccolo regno di fantasia e sorrisi grazie all’arrivo del Pullman dei SuperEroi dell’associazione Culturale Marche Magiche. Un evento pensato per regalare due ore di spensieratezza ai bambini e agli ospiti della Fondazione Sagrini, che hanno vissuto momenti di pura felicità, riscoprendo la magia dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it