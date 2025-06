Follonica Gavorrano in attesa del ripescaggio in Serie D | la situazione attuale

Il Follonica Gavorrano, con il cuore ancora pulsante di speranze, si trova al secondo posto tra le ripescabili in Serie D, pronto a risalire la classifica dopo una stagione difficile. Con l’attenzione puntata sulle imminenti date ufficiali, i minerari attendono con fiducia il momento di rinnovare il sogno di tornare nel calcio che conta. Il countdown è iniziato: la rinascita è alle porte.

SERIE D Il Follonica Gavorrano è secondo tra le ripescabili in D. E ora i minerari dovranno solo attendere le date per risalire di categoria. La formazione mineraria, dopo la cocente retrocessione in Eccellenza, dovrebbe tornare in serie D. Dal 3 al 7 luglio infatti, i club di Serie D aventi diritto dovranno presentare domanda d'iscrizione. Successivamente, ma entro il 14 luglio, la Covisod si pronuncerà sulla documentazione presentata dalle varie società . A quel punto, in caso di esclusioni, le squadre appena retrocesse in Eccellenza avranno titolo per presentare istanza di ripescaggio in D. Il fatto che il Follonica Gavorrano stia allestendo una rosa importante – basti pensare a ds, allenatore e primi innesti – fa capire che i minerari sanno già che ci saranno posti disponibili per risalire subito.

In questa notizia si parla di: serie - follonica - gavorrano - attesa

