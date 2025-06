Follia fuori da una scuola, 17enne lancia petardi contro bambine.

Un episodio di follia scuote il Giappone: un 17enne ha lanciato petardi contro bambine delle elementari, mettendo a rischio la loro sicurezza e causando scalpore internazionale. Un gesto irresponsabile che ha portato all’arresto dello studente e alla condanna di un’azione grave e sconsiderata. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla fragilità della gioventù e sulla necessità di un controllo più rigoroso. La domanda ora è: come si può prevenire simili atti di incoscienza?

