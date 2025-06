follia a lido adriano giovane ancora grave sequestrato il coltello

Una scena di vera follia ha scosso il cuore di Lido Adriano: un giovane, ancora in gravi condizioni, è stato sequestrato e ferito con almeno tre fendenti. La violenza improvvisa, avvenuta nel cuore del centro, ha lasciato tutti sgomenti. Mentre le autorità indagano sul motivo di questo drammatico episodio, la comunità si stringe intorno alla famiglia del ragazzo, sperando in un suo rapido recupero. La vicenda lascia aperto il senso di sicurezza di una tranquilla località balneare.

Il giovane accoltellato nel primo pomeriggio di venerdì in centro a Lido Adriano è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘ Bufalini ’ di Cesena. Sarebbe sempre grave ma non in pericolo di vita anche se i fendenti, almeno tre sferrati in rapida successione, gli hanno provocato la perforazione di un polmone e la rottura dell’osso iliaco. A colpirlo, poco prima delle 15 fuori da un bar della piazza della località rivierasca, è stato il 52enne Leonardo Carovilla, operaio originario della Puglia ma residente a Lido Adriano, che dalla serata di venerdì si trova in carcere a Ravenna dopo essere stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it