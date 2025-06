Flow pilates & aperi detox

Scopri il benessere con il Flow Pilates all’aperto! Domenica 27 luglio alle 17:00 presso B&B Pietra d’Acqua a Buti (PI), lasciati guidare da Lorenzo Maio, Fitness Coach, in un’esperienza che combina forza, controllo e fluidità. Un momento perfetto per rigenerarti, purificare corpo e mente, e riscoprire l’armonia interiore. Non perdere questa occasione di detox attivo e di connessione con la natura: ti aspettiamo!

